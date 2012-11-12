Податківця засудили за хабара умовно

Набув чинності вирок Замостянського районного суду м. Вінниці у кримінальній справі щодо працівника податкової міліції, який вимагав та одержав хабара від місцевого жителя.

Про це повідомляє JeyNews з посиланням на прес-центр СБ України.

Встановлено, що майор податкової міліції вимагав у приватного підприємця 2 тисячі доларів США за непритягнення його до кримінальної відповідальності за нібито виявлені порушення податкового законодавства.

У серпні 2011 року співробітники СБУ затримали працівника податкової «на гарячому» під час одержання ним грошей в одному з кафе міста.

Вироком суду колишнього податківця визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.364 та ч.4 ст.369 (зловживання службовим становищем, поєднане з шахрайством і підбурюванням до давання хабара) Кримінального Кодексу України та засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки та з позбавленням права обіймати посади в органах влади і держустановах на строк 3 роки.