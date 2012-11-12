ЦВК визнала результати виборів в округах №11 та №14

Центральна виборча комісія України відмовилася розглядати питання про визнання неможливим встановити результати парламентських виборів в 11 (Вінниця), 14 (Жмеринка, Вінницька область) та 184 (Херсонська область) одномандатних округах.

Таке рішення було прийнято вчора ЦВК після перерви, оголошеного після прохання заступника голови комісії Жанни Усенко-Чорної, яка пропонувала виключити з порядку денного встановлення результатів виборів в цих округах.

Переможцем в 11 окрузі визнаний Олександр Домбровський, 14 - Віктор Жеребнюк.

За внесення цих питань до порядку денного в неділю проголосували лише п'ять з необхідних 8 членів ЦВК. При цьому 6 членів ЦВК підписали протоколи по 11 і 14 округах з окремою думкою.