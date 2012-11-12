У Вінниці Мирослав Дочинець навчить читатиме між рядками

Вінницька книгарня «Є» та видавництво «Карпатська вежа» запрошують на авторську зустріч з українським письменником і журналістом Мирославом Дочинцем «Про те, що між рядками...», яка відбудеться у понеділок, 12 листопада о 18:00.

В Україні не знайдеться, мабуть, жоден письменник, чию творчість обговорювали б так широко, як це роблять з книжками Мирослава Дочинця. Окрім топових позицій у рейтингах книгарень, його книжки також заповнюють важливу лакуну «духовного наративу» української літератури. Яскраві особистості та їхні влучні сентенції рясніють у кожній книжці письменника, пробиваючи шлях до людей різного віку та соціального статусу.

На зустрічі з шанувальниками своєї творчості письменник розповість не тільки про реальне підґрунтя своїх повістей та збірок, але й з радістю поговорить про все, що можна прочитати між рядками його книжок.