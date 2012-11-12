Лікарі та вичтелі можуть отримати 10 призначених пенсій

179 громадян Вінницької області при виході на пенсію скористалися правом на грошову допомогу у розмірі десяти призначених пенсій.

Це стало можливим завдяки новому закону «Про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи», який набув чинності 1 жовтня минулого року. Однак на таку одноразову грошову допомогу мають право не всі пенсіонери, повідомляє раідо "Місто над Бугом".

- Право отримати таку грошову допомогу мають медичні працівники - лікарні та середінй мед персонал, які працюють у державних та комунальниз медчиних закладах та пед працінивни які працюють у дошкольний закладах садочках школах, технікуми училища коледжи, - говорить перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика. - Вони мають праов на пенсію за вислугою років. Якщо вони не виходять на пенсію за вислугою років, то можуть отримати ось таку матеріальну державну допомогу, яка не оподатковується.