Лікарі та вичтелі можуть отримати 10 призначених пенсій

10:09, 12 листопада 2012
Вінниця
0 0

179 вже отримали

179 громадян Вінницької області при виході на пенсію скористалися правом на грошову допомогу у розмірі десяти призначених пенсій.

Це стало можливим завдяки новому закону «Про заходи щодо законодавчого реформування пенсійної системи», який набув чинності 1 жовтня минулого року. Однак на таку одноразову грошову допомогу мають право не всі пенсіонери, повідомляє раідо "Місто над Бугом".

- Право отримати таку грошову допомогу мають медичні працівники - лікарні та середінй мед персонал, які працюють у державних та комунальниз медчиних закладах та пед працінивни які працюють у дошкольний закладах садочках школах, технікуми училища коледжи, - говорить перший заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика. - Вони мають праов на пенсію за вислугою років. Якщо вони не виходять на пенсію за вислугою років, то можуть отримати ось таку матеріальну державну допомогу, яка не оподатковується.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter