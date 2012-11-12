Вінничани заборгували комунальникам за тепло 20 мільйонів

У Вінниці вже третій тижні триває опалювальний сезон. На сьогодні у місті забезпечені теплом будинки з центральним опаленням і бюджетні установи, окрім тих, що фінансуються з державного бюджету і мають значну заборгованість. Перші результати вже дали заходи із впровадження енергоефективності та оптимізація роботи самого комунального підприємства «Вінницяміськтеплоенерго», яке у поточному місяці вперше за останні роки ліквідувало заборгованість по заробітній платі перед своїми працівниками, повідомляє управління у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Підприємство на сьогодні обслуговує більше 80 % житлового фонду Вінниці. Цьогоріч до опалювального сезону «Вінницяміськтеплоенерго» підготувалося ретельно і вже до 20 жовтня у місті теплозабезпечення увійшло у звичний режим. Теплом забезпечені заклади освіти, охорони здоров’я та культури, а також будинки з центральним опаленням, яких у Вінниці 1219.

У міжопалювальний сезон підприємство провело поточний ремонт 38 котелень та134 кмтеплових мереж. Окрім того, було проведено планові ремонтні роботи з реконструкції та заміни теплових мереж на вулицях Заболотного, Порика, Польовій та проспекті Космонавтів.

Значно на КП «Вінницяміськтеплоенерго» підвищився рівень ефективності роботи. Позитивний досвід для цього вінничани позичили у польських колег, у яких структура теплопостачальних організацій побудована по функціональному принципу: управління, виробництво, транспортування, сервіс. Таким чином новий підхід до роботи дозволив вирішити проблему із заборгованістю заробітної платні працівникам підприємства, яка постійно виникала протягом останніх років. Вона виникає часто через борги населення, яке на сьогодні винне підприємству більше 20-ти мільйонів гривень.

Паралельно підприємство веде також роботу по фінансовому оздоровленню. Після оптимізації його структури вдалося провести ефективні переговори з банком про рефінансування існуючого кредиту та виділення додаткової кредитної лінії для того, щоб виплата заробітної плати усім працівникам відбувалася одночасно. До того ж, протягом останніх місяців керівництво «Вінницяміськтеплоенерго» провело роботу з постачальниками обладнання, комплектуючих та матеріалів щодо надання товарних кредитів з максимально можливими знижками.