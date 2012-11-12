Грип обійдеться вінничанам у 260 тисяч

Для проведення вакцинації проти грипу у Вінницькій області з бюджету виділять 260 тисяч гривень. Відповідне доручення підписав губернатор області Микола Джига, повідомляє Вінниця‘ОК..

Імунізацію проти грипу голова ОДА наказав насамперед провести у контингенті із числа груп ризику – це медичні працівники, діти та дорослі, що перебувають на утриманні в інтернатних закладах, студенти 5-6 курсів медичного університету та інші групи професійного ризику.

Виділити гроші на імунізацію проти грипу губернатора попросили начальник управління охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації Лідія Діденко та головний санітарний лікар області Валентина Зайцева у спеціальному листі.

Робота по імунізації населення проти грипу ведеться з початку жовтня. Однак, профілактика грипу здійснюється повільними темпами і станом на 3 листопада в області щеплено лише 582 особи.

За кошти обласного бюджету придбано 337 доз вакцини проти грипу для імунізації дітей та частково персоналу в будинках дитини Вінниці і Тульчина, проте цього аж ніяк не достатньо. Тому медики радять вінничанам берегтися від інфекції та проводити профілактику, порадившись із лікарем.

Довідка.

За прогнозами Українського центру грипу, у сезоні 2012 – 2013 років у порівнянні з минулим, варто очікувати на більш інтенсивну епідемію з підвищеною захворюваністю серед дітей, осіб похилого віку та осіб з груп епідемічного та медичного ризику. Поряд з пандемічним вірусом грипу А (Н1N1), серед населення області будуть циркулювати віруси грипу А(H3N2)/ Victoria/ та B/Wisconsin/, які раніше не циркулювали на території області. З усіх відомих людству засобів запобігання грипу, жоден не був ефективним, крім вакцинації.