Збили шістьох пішоходів

За один день на Вінниччині збили 6 пішоходів. Двоє з них перебували у стані алкогольного сп‘яніння, передає прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

9 листопада о 18.48 год. в м. Вінниці по вул. Юності водій автомобіля "ЗАЗ - 110307" житель с. Гонтівка Чернівецького райцону, 1956 р.н., допустив наїзд на пішохода , 1938 р.н., пенсіонера, жителя м. Вінниці, який отримав тілесні ушкодження у вигляді забою головного мозку, лівої лобно-тім`яної ділянки, травматичного шоку 1 ступеню. Пішохід перебував в стані алкогольного сп`яніння. Госпіталізований в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

9 листопада о 19 год. в м. Вінниці на вулиці Коцюбинського водій автомобіля "Мерседес Віто" , житель м. Вінниці, 1984 р.н., допустив наїзд на двох пішоходів: 1961 р.н. та 1970 р.н., жителів м. Вінниці, які отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

9 листопада о 18 год. в м. Вінниці по вул. Келецькій водій автомобіля "Рено Голан" житель м. Вінниці, 1980 р.н., допустив наїзд на пішохода, 1939 р.н., пенсіонера, жителя м. Вінниці , який отримав тілесні ушкодження у вигляді забійної рани лобу, лівої гомілки та ліктя і госпіталізований в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

9 листопада о 17.20 год. на автошляху Вінниця-Немирів біля АЗС "Татнефть" водій автомобіля "ВАЗ-11183" червоного кольору житель с. Кам`яногірка Іллінецького району, 1956 р.н., допустив наїзд на пішохода, 1968 р.н., жителя м. Віниці, який переходив дорогу в невстановленому місці та в стані алкогольного сп`яніння. Внаслідок ДТП, пішохід отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, сутрусу головного мозку, забійної рани лоба, закритого перелому верхньої третини лівої гомілки, травматичного шоку 1 ступеню. Госпіталізований в реанімаційне відділення мкл шмд. Автомобіль поставлено на штрафмайданчик.

9 листопада о 13.30 год. в с. Уланів по вул. Жовтневій водій автомобіля "ВАЗ-2107" пенсіонер, житель с. Тараски, 1944 р.н., не впорався з керуванням та допустив наїзд на велосипедиста, 1962 р.н., жителя с. Пагурці. Внаслідок ДТП, велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та госпіталізований в Хмільницьку ЦРЛ.

9 листопада о 20.30 год. на автошляху смт. Оратів-с. Бабин Іллінецького району водій автомобіля "Део Ланос" житель смт. Дашів, 1983 р.н., допустив наїзд на пішохода, 1968 р.н., жительку с. Кошлани, яка отримала тілесні ушкодження та госпіталізована в Оратівську ЦРЛ.