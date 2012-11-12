Вінниччина не використала грошей на охорону земель

У Вінницькій області на виконання робіт з охорони земель цього року надійшло 1,22 млн. грн, а використано 767,8 тис. гривень.

Про це повідомляє Державне земельне агентство України.

На проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в області направлено 726,7 тис. грн, на розмежування земель державної та комунальної власності - 41,1 тис. гривень.

Залишок коштів, що надійшли від сплати втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на спеціальних рахунках на сьогодні становить 4,1 млн гривень. У тому числі: на спеціальних рахунках сільських і селищних рад - 3,7 млн ​​грн, обласного бюджету - 178,9 тис. грн, районного бюджету - 142,1 тис. гривень.