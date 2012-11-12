Вантажний поїзд переїхав чоловіка

10 листопада о 22:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії в смт Рудниця Піщанського райну вантажний поїзд збив 59-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого було доправлено до лікарні з діагнозом «черепно-мозкова травма».

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.



