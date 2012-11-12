Вантажний поїзд переїхав чоловіка

11:55, 12 листопада 2012
Вінниця
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На станції Рудниця

10 листопада о 22:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії в смт Рудниця Піщанського райну  вантажний поїзд збив 59-річного місцевого жителя. 


Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого було доправлено до лікарні з діагнозом «черепно-мозкова травма».

Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.

 

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