Вантажний поїзд переїхав чоловіка
11:55, 12 листопада 2012Вінниця
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На станції Рудниця
10 листопада о 22:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка надійшло повідомлення про те, що на залізничній колії в смт Рудниця Піщанського райну вантажний поїзд збив 59-річного місцевого жителя.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого було доправлено до лікарні з діагнозом «черепно-мозкова травма».
Причину та обставини події встановлюють правоохоронці.
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