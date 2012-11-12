Вінницьких школярів вчать, як поводитись з грошима

У школах м. Вінниці почала впроваджуватися програма «Афлатун», яка сприятиме соціальній адаптації дітей та формуватиме у них навички правильного використання та економії коштів.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Програму «Афлотун» у різних країнах світу реалізовують некомерційні громадські організації. У Вінниці ж її впровадженням за займається молодіжна громадська організація «Школа рівних можливостей» за сприяння Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради. За допомогою таких занять діти оволодівають навичками, які допомагають соціальній інтеграції в суспільстві та фінансовій грамотності.

Заходи по програмі «Афлотун» у місті розраховані на дітей віком 6-14 років і проходять у формі ігор, співів, опитувань. Однак, у багатьох країнах у ній задіяні і дошкільнята. Її можна використовувати як в системі загальноосвітніх шкіл, так і в системі неформальної освіти. Програма розроблена так, щоб зацікавити дітей. У ній використовуються методи, які роблять дитину активним учасником навчального процесу. Направлена вона на навчання дитини опиратися на себе, щоб стати відповідальним, активним громадянином, ініціатором змін в своєму власному житті і житті суспільства. Довгострокова ж мета програми «Соціальної і фінансової освіти для дітей» полягає в тому, щоб вона була включена в систему національної освіти на державному рівні.

У 15 навчальних закладах обласного центру школярі різного віку навчаються правильно заробляти, заощаджувати та витрачати кошти. Заняття проходять у нестандартній формі.

- Діти, наприклад, можуть робити різні вироби, які потім продають і на виручені кошти колектив за допомогою учителя вирішує, як цими коштами розпорядитися. Діти можуть закупити подарунки для дитячого будинку, витратити їх на потреби гуртка або ж поїхати відпочивати. Тобто вони реалізовують свої маленькі бізнес-плани, - розповідає член правління громадської організації «Школа рівних можливостей» Вікторія Коломійчук.