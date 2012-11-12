59-річний вінничанин влаштував самоспалення

10 листопада о 20:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №13 міста Немирів від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення надійшов чоловік, 1953 року народження, житель міста Немирів, з діагнозом «термічні опіки І-ІІ-ІІІ ступеня, голови, обличчя, грудної клітки, верхніх кінцівок та дихальних шляхів».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередніми висновками, чоловік захотів накласти на себе руки, облившись та підпаливши на собі бензин. На даний час стан потерпілого важкий.