59-річний вінничанин влаштував самоспалення
12:09, 12 листопада 2012Вінниця
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Спроба самогубства
10 листопада о 20:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №13 міста Немирів від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення надійшов чоловік, 1953 року народження, житель міста Немирів, з діагнозом «термічні опіки І-ІІ-ІІІ ступеня, голови, обличчя, грудної клітки, верхніх кінцівок та дихальних шляхів».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
За попередніми висновками, чоловік захотів накласти на себе руки, облившись та підпаливши на собі бензин. На даний час стан потерпілого важкий.
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