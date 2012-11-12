Даівці влаштовують тиждень тотального «шмону»

Упродвж Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який проходить з 12 по 18 листопада, Державтоінспекція Вінниччини просить громадян суворо дотримуватися правил дорожнього руху і пам’ятати, що їхня особиста безпека залежить лише від них.

Як повідомила Державтоінспекція Вінниччини, під час проведення профілактичних заходів особлива увага буде звертатись на використання водіями ременів безпеки і дитячих утримуючих пристроїв; безаперечного дотримання Правил дорожнього руху пішоходами, особливо дітьми; заборону водіям користуватися під час руху мобільними телефонами; керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також порушень правил швидкісного режиму.

Управління Державної автомобільної інспекції у Вінницькій області закликає долучитися до Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху усіх, не байдужих до загибелі та травмування людей на дорозі, а всім учасникам дорожнього руху суворо дотримуватися Правил дорожнього руху.