Поліз на дерево і вбився

10 листопада о 22:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №23 смт Муровані Курилівці надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні було доставлено 47-річного жителя села Снітків з забійними травмами.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, чоловік впав з дерева та під час надання медичної допомоги помер.

Смерть наступила від отриманих забійних травм.

Обставини нещасного випадку встановлюються.





