Поліз на дерево і вбився
13:00, 12 листопада 2012Вінниця
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Зірвався з гілляки
10 листопада о 22:15 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №23 смт Муровані Курилівці надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні було доставлено 47-річного жителя села Снітків з забійними травмами.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, чоловік впав з дерева та під час надання медичної допомоги помер.
Смерть наступила від отриманих забійних травм.
Обставини нещасного випадку встановлюються.
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