Чоловік і жінка отруїлись грибами

11 листопада о 17:00 на пункт в’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення від чергового фельдшера Іллінецької районної лікарні про те, що до них було доставлено жінку, 1978 року народження, жительку с. Якубівка, з діагнозом «гостре отруєння грибами». Потерпіла вживала гриби, власноруч зібрані та приготовлені напередодні.

На даний момент потерпіла госпіталізована в реанімаційне відділення у задовільному стані.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

А напередодні о 07:10 в приймальне відділення Шаргородської райлікарні надійшов чоловік, 1953 року народження, місцевий житель з аналогічним діагнозом. На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділені у задовільному стані.



МНС звертається до громадян з проханням обережно ставитись до «дарунків лісу», та по можливості взагалі відмовитись від вживання дикорослих грибів.



