Вінничан обіцяють забезпечити генетично безпечною водою

Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування (ВОАОМС) вирішила підтримати проект обласної програми «Чиста криниця», розробленого постійною комісією обласної Ради з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів та благоустрою територій. Направити відповідне звернення до депутатів облради запропонував член Правління Асоціації, голова Томашпільської районної ради Анатолій Олійник під час засідання Клубу міських та селищних голів, що відбувся 9 листопада у Гнівані.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Темою засідання якраз було «Забезпечення питною водою мешканців міста (селища)». Голова постійної комісії Микола Андрусишин, наголошуючи на актуальності проблеми, зауважив, що на сьогодні 90% жителів сільських територій користуються колодязною водою, якість якої щороку погіршується.

– В області нараховується понад 100 тисяч криниць, з яких понад 20 тисяч – громадські. Щороку санітарно-епідеміологічна служба виявляє в них наднормовий вміст нітратів, біологічні забруднення. Щоб їх привести в належний стан, треба чистити мул криниць, дезінфікувати стінки. Саме для виконання цих першочергових заходів було розроблено програму «Чиста криниця», – прокоментував М.Андрусишин.

Він пояснив, що існуюча на сьогодні обласна програма «Питна вода» на 2012-2020 роки стосується тільки централізованого водопостачання, відтак проект «Чиста криниця» направлений на впорядкування громадських криниць та колодязів. На думку розробників, нова програма може існувати або окремо і самостійно, або як складова (розділ) програми «Питна вода».

Заступник голови обласної Ради Степан Нешик додав, що паралельно з цим робоча група вивчає досвід очищення питної води (як централізованої, так і колодязної) м.Борисполя Київської області.

– Iнститут колоїдної хiмiї та хiмiї води України, який очолює академік Владислав Гончарук, розробив технологію очищення будь-якої води до стану так званої «генетично безпечної». Одна установка здатна забезпечити очищення води для 15 тисяч жителів. У Борисполі нині обладнано 10 таких бюветів, – розповів С.Нешик.

Він додав, що робоча група вже бачила роботу установок безпосередньо в Борисполі, а найближчим часом планується селекторна нарада з керівниками районів, міст і селищ Вінниччини за участю самого В.Гончарука. Паралельно, на думку С.Нешика, у громадах мають відбутися громадські слухання щодо того, потрібні чи ні населеному пункту бювети і, якщо так, то передбачення на їх установку коштів в місцевих бюджетах. Одна установка, яка обслуговує 15 тисяч населення, коштує близько 100 тис. грн.

Оскільки установка бюветів – це швидше експеримент, направлений на перспективу, область мусить зайнятися приведенням до ладу існуючих криниць і колодязів. Відтак, проект програми «Чиста криниця» подано на розгляд сесії обласної Ради, яка відбудеться 18 грудня.