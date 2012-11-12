Дитина отруїлась невідомою речовиною

11 листопада о 07:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 міста Шаргород надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що в приймальне відділення лікарні надійшла 13-річна жителька с. Джурин з діагнозом «гостре отруєння невідомою речовиною».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Причини і обставини, які при звели до лиха, наразі не повідомляються.

У даний час дівчинка знаходиться в реанімаційному відділенні під контролем лікарів.