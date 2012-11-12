Шкільним дверям хочуть влаштувати «реінкарнацію»

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради має намір створити комісію для обстеження демонтованих з навчальних закладів міста віконних та дверних блоків, - повідомляє «Громадський форум Хмільника».

Відповідно до проекту рішення, комісії до 1 грудня буде потрібно провести обстеження демонтованих віконних та дверних блоків та надати рекомендації щодо подальшого їх використання.

Свого часу в навчальних закладах Хмільника, в рамках виконання «Кіотських протоколів», було встановлено нові дверні та віконні блоки.