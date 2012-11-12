На футзальному турнірі роздали 9 тисяч... презервативів

10 листопада 2012 року в спортивному комплексі «Колос» відбулось офіційне відкриття чемпіонату Вінниці з футзалу 2012/2013 років. У першому турі турніру взяли участь 30 команд, розділених на дві групи. Серед них були й колективи з сусідніх районів.

У групі «А» стартували такі команди: «Таксі-Лимон», ДЮСШ «Блохіна-Бєланова», «Еко-Дім», «Поділля-ЕМС», «Вапнярка», «Діадема», «Фаєр Вуд», «Нова Пошта», «Флін транс», «Блік», «Здорова Нація», «Рівер Бойз», «Феміда», «Прокуратура», «Авалон». У групі «Б» на старт вийшли «Воля», «Патріот» (Тульчин), «Епіцентр», «Податкова», «Агромаш» (Тиврів), «Темп-Урожай», «Енергетик», «Мегаспорт», «АКцентр», «Рошен», «СБУ», «Вболівальник», «Техно+», «УФГ», «Прометей».

Під час турніру молодіжна організація «СЛАВІС-Вінниця» провела просвітницький захід «Грай та про безпеку не забувай!».

Кожен гравець та усі вболівальники безкоштовно отримали презервативи. А капітани отримали безкоштовно по 200 презервативів на кожну команду.

Ця подія проходила в рамках Всеукраїнської кампанії з профілактики ВІЛ-інфекції «Безпечне життя» за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

Всього під час заходу гравцям, вболівальникам, організаторам було роздано безкоштовно близько 9000 презервативів.