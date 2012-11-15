Пеня за прострочену комуналку буде 300%?

Міністерство регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства прораховує розмір пені за прострочені платежі за житлово-комунальні послуги.

Про це заявив міністр регіонального розвитку й ЖКГ Анатолій Близнюк.

"Питання про нарахування пені за прострочені комунальні платежі сьогодні на Кабміні розглядатися не буде. Разом з тим, цю роботу треба проводити, і тому ми її ініціюємо. Зараз ми ведемо розмову про те, скільки нараховувати — 100%, 200%, 300% боргу", - сказав Близнюк.

Разом з тим він відзначив, що "остаточне рішення буде сформульоване у законопроекті й винесене на розгляд ВР".

Як відомо, у квітні 2012 року Мінрегіонбуд розробив законопроект "Про внесення змін до закону про житлово-комунальне господарство" (про нарахування пені за несвоєчасне і/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги).

Документом пропонувалося встановити пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.