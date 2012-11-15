З припаркованого «Мерса» поцупили дорогущі «шмотки»

13 листопада до 2-го відділу міліції Вінницького МВ звернулась 33-річна вінничанка із заявою про те, в нічний час з кабіни її автомобіля "Мерседес", який знаходився біля будинку, була скоєна крадіжка чоловічої шкіряної куртки, загальною вартістю 3 200 грн.

Про це повідомляє УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції за підозрою у вчинені даного злочину затримали 28-річного місцевого жителя . Викрадене майно вилучено.

В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину передбачені ч.1 ст. 185 КК України. Максимальне покарання за скоєння такого злочину карається позбавленням волі на строк до трьох років.