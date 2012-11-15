Солейко і Мельничуку відсудити депутатство не вдалося

Вчора, 14 листопада, Вищий адміністративний суд України за голосування судді Донця розглянув справу за позовом кандидата у народні депутати по одномандатному виборчому округу №11 Наталії Солейко до ЦВК про визнання протиправними дій по встановлення результаті виборів одномандатному виборчому окрузі №11.

Як третя особа у справі виступав Олександр Домбровський.

Зокрема, Солейко вимагала визнати протиправною бездіяльність ЦВК щодо питань забезпечення контролю за діяльністю ОВК№11 та спрямування роботи комісії задля належного становлення результатів виборів в одномандатному окрузі.

Вона також просила суд визнати протиправними дії ЦВК і в питанні встановлення результатів виборів в окрузі, згідно з якими обраним народним депутатом було визанано О. Домбровського.

Йшлося про те, щоб при встановленні результатів виборів були враховані понад 2738 голосів виборців із трьох дільниць на підставі протоколів їхніх ДВК, котрі не були враховані. Солейко вимагала, аби ЦВК визнала переможцем в окрузі №11 саме її.

Втім, фортуна про опозиціонерку вчора забула: ВАСУ виніс постанову, якою відмовив Н. Солейко в задоволенні позовних вимог до ЦВК .

Дивіться відео із оголошення рішення суду: http://gazetavv.com/news/policy/72049-sud-otklonil-isk-oppozicii-po-11-okrugu-vinnicy-video.html

Така ж доля позову іншого опозиціонера Івана Мельничука, який намагався через суд довести свою перемогу в окрузі №14, де ЦВК визнала обраним народним депутатом віктора Жеребнюка.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 13 листопада Вищий адміністративний суд тимчасово заборонив Центральній виборчій комісії оприлюднити результати виборів у мажоритарних округах №11 і 14 (Вінницька область).

Нагадаємо, ЦВК визнала переможцем в окрузі №11 самовисуванця Олександра Домбровського, а в окрузі №14 - самовисуванця Віктора Жеребнюка.

При цьому до зміни 2 листопада Цвк голови окружкому №11 в окрузі лідирувала Солєйко, зокрема, за результатами обробки 82,72% протоколів, у неї було 29,93%, а у Домбровського - 28,99%.

В окрузі №14 за результатами обробки 100% протоколів, переміг Мельничук з результатом 34,68% голосів, при цьому Жеребнюк набрав 32,6%. Згодом ці дані були змінені на перемогу Жеребнюка з результатом 33,32% проти 33,24% Мельничука.