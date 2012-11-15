На одне робоче місце – чортова дюжина претендентів

У жовтні 18056 мешканців Вінницької області мали офіційний статус безробітних.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Переважна більшість із них, а саме, 138661 особи, отримували допомогу по безробіттю, середній розмір якої становив 903,85 грн.

Варто зазначити, що перспективи швидко знайти роботу на Вінниччині невеликі, позаяк на 18970 незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад у жовтні складала усього 1464. Таким чином, на одне робоче наразі в області претендують 13 вінничан.