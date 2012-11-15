ВНТУ випустив тисячного магістра
12:20, 15 листопада 2012Вінниця
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Солідна цифра
Вінницький національний технічний університет випустив 1000-ного магістра.
Як повідомив прес-центр вишу, ним, а точніше, нею, виявилась Марина Павловська, магістр Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління, яка отримала диплом з відзнакою
Усього за 17 років роботи Інститут магістратури, аспірантури та докторантури підготував 1019 магістрів-науковців. За традицією, цьогоріч також відбулось нагородження двадцяти почесних магістрів, імена яких будуть внесені до Почесної книги магістрів ВНТУ, що зберігається в музеї університету.
Разом вони опублікували понад триста наукових праць, більше третини з них опубліковано у наукових фахових журналах з переліку ДАК України.
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