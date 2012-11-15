ВНТУ випустив тисячного магістра

Вінницький національний технічний університет випустив 1000-ного магістра.

Як повідомив прес-центр вишу, ним, а точніше, нею, виявилась Марина Павловська, магістр Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління, яка отримала диплом з відзнакою

Усього за 17 років роботи Інститут магістратури, аспірантури та докторантури підготував 1019 магістрів-науковців. За традицією, цьогоріч також відбулось нагородження двадцяти почесних магістрів, імена яких будуть внесені до Почесної книги магістрів ВНТУ, що зберігається в музеї університету.

Разом вони опублікували понад триста наукових праць, більше третини з них опубліковано у наукових фахових журналах з переліку ДАК України.