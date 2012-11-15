Через електропроводку обгоріла старенька жінка

14 листопада о 10:53 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №21 міста Липовець надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Івана Франка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що загорання виникло в одній з кімнат будинку, яке у свою чергу спричинило сильне задимлення.

Під час пожежі в будинку перебувала 84-річна власниця оселі. Старенька спала на ліжку, коли стало замкнення електромережі. Вона самотужки залишила приміщення, однак на той момент на ній вже загорівся одяг. Загасили полум’я на постраждалій випадкові перехожі. Жінку з опіками ІІІ ступеня було доставлено у Липовецьку районну лікарню.

МНС закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Ні в якому разі не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади, слідкуйте за їх справністю.