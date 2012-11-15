«Тачка» - не сейф: вкрали все

4 листопада до Тульчинського райвідділу міліції звернувся 21-річний житель села Ганнопіль про те, що в ніч на 04.11.2012року з його незачиненого автомобіля "Нісан Альмера", який знаходився біля будинку скоєна крадіжка відео камери, мобільного телефону "Нокіа", чим завдано значної матеріальної шкоди.

Як повідомляє УМВС у Вінницькій області, працівники міліції за підозрою у вчинені даного злочину затримали 19-річного місцевого жителя. Викрадене майно вилучено.

В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину передбачені ч.1 ст. 185 КК України. Максимальне покарання за скоєння такого злочину карається позбавленням волі на строк до трьох років.