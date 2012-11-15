У кар‘єрі тракторист викопав снаряд

14 листопада під час проведення земляних робіт в кар’єрі підприємства «Самченецьке кар’єроуправління», що у Немирівському районі працівник підприємства знайшов металевий предмет, схожий на боєприпас.

Про це повідомили у теруправлінні МНС у Вінницькій області.

Оперативна група в складі співробітників МНС, міліції та органів влади після проведення ідентифікації предмета встановила, що знахідка є артилерійським снарядом 76 мм часів Другої Світової війни. Місце знаходження наразі перебуває під охороною працівників міліції.

Для знешкодження снаряда направлена група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС у Вінницькій області.

