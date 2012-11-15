Тренажери для інвалідів з‘явились у "Гармонії"

14:10, 15 листопада 2012
Вінниця
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Відвідують басейн

У Вінницькому міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» з’явилися  тренажери для реабілітації рук та ніг. Спеціалізовані тренажери дозволяють людям з обмеженими фізичними можливостями відновлювати моторику, не докладаючи особливих фізичних зусиль. Також функціонує вертикалізатор для людей із порушенням опорно-рухового апарату, який придбано в рамках проекту «Розширення інформаційного простору та створення умов для соціалізації та реабілітації людей з інвалідністю».

 

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю  Вінницької міської ради.

 - Цей апарат дозволяє розробляти кінцівки  та покращувати їх кровообіг, - говорить директор міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними можливостями «Гармонія» Раїса Панасюк. - Це дає можливість людям з проблемами хребта та опорно-рухового апарату, м’язової дистрофії та розсіяного склерозу  отримати послуги активної та пасивної реабілітації, що підкріпить надію на відновлення функцій організму та покращення фізичного стану, а для дітей – це можливість підвестися на ноги.

Для покращення фізичного стану, двічі на тиждень молодь із функціональними обмеженнями  відвідує басейн. Водні процедури також допомагають розробляти різні частини тіла та пришвидшити процес реабілітації.

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