Тренажери для інвалідів з‘явились у "Гармонії"

У Вінницькому міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» з’явилися тренажери для реабілітації рук та ніг. Спеціалізовані тренажери дозволяють людям з обмеженими фізичними можливостями відновлювати моторику, не докладаючи особливих фізичних зусиль. Також функціонує вертикалізатор для людей із порушенням опорно-рухового апарату, який придбано в рамках проекту «Розширення інформаційного простору та створення умов для соціалізації та реабілітації людей з інвалідністю».

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- Цей апарат дозволяє розробляти кінцівки та покращувати їх кровообіг, - говорить директор міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними можливостями «Гармонія» Раїса Панасюк. - Це дає можливість людям з проблемами хребта та опорно-рухового апарату, м’язової дистрофії та розсіяного склерозу отримати послуги активної та пасивної реабілітації, що підкріпить надію на відновлення функцій організму та покращення фізичного стану, а для дітей – це можливість підвестися на ноги.

Для покращення фізичного стану, двічі на тиждень молодь із функціональними обмеженнями відвідує басейн. Водні процедури також допомагають розробляти різні частини тіла та пришвидшити процес реабілітації.