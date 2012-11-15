Відтепер ідентифікаційний код можна вписати у паспорт

Громадяни можуть отримати реєстраційний номер картки платника податків (більш відомий як "ідентифікаційний номер"), не тільки за місцем проживання, але й у відділенні податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Така ж можливість надана платникам для повторного отримання карти (наприклад, в умовах її втрати), внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або отримання з нього даних про суми виплачених доходів.

На даний момент громадянин може безперешкодно отримати картку платника за місцем офіційної реєстрації протягом 5-ти днів. Якщо ж він бажає пройти реєстрацію або внести зміни до Державного реєстру в сервісних центрах податкової за місцем роботи або іншого об'єкта оподаткування, то це займає 10 днів.

Фахівці податкової служби нагадують, що за бажанням платника орган ДПС може проставити в паспорт громадянина України відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків.