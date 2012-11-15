У жовтні продали вінницької землі на 3,4 млн грн

За жовтень цього року на території Вінницької області на первинному ринку продано 40 земельних наділів несільськогосподарського призначення площею 387,8 га вартістю 3,4 млн. гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів України.

До бюджетів усіх рівнів від платної приватизації земель з урахуванням розстрочення платежів за минулі роки надійшло 4 млн грн, у тому числі до Держбюджету – 335 тис. гривень.

Загалом у області продано 2,87 тис. земельних ділянок на площі понад 4 тис. га вартістю 321,8 млн. гривень. Відповідно до бюджетів усіх рівнів надійшло 321,3 млн. грн., у тому числі до Держбюджету – 32,4 млн. гривень.