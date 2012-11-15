Даішники здали свою кров постраждалим у ДТП

15 листопада в рамках проведення Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху співробітники Державтоінспекції Вінниччини здали кров на обласній станції переливання крові.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

- Ми хочемо допомогти людям, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, - пояснив заступник начальника Управління ДАІ Вінницької області підполковник міліції Петро Веретельник. - Ця добровільна акція не перша та і в подальшому буде підтримуватися особовим складом. Наші співробітники, виїжджаючи на місця ДТП, щоразу зустрічаються зі стражданнями людей, які отримують важкі травми. Втрата крові загрожує життю людини. А от вчасна донорська допомога допоможе його врятувати.

У сьогоднішній акції взяло участь 60 співробітників. З їх числа і Почесний донор України начальник Тиврівського відділення ДАІ капітан міліції Валерій Котов, який 48-й раз прибув здавати кров.

- Наше добровільне волевиявлення допоможе врятувати життя, - поділився Валерій Котов. - Думаю, що до нашого заходу долучаться свідомі громадяни нашого суспільства і внесуть свій вагомий внесок у банк крові.

Серед тих працівників Державтоінспекції, які сьогодні здавали кров, більшість стали донорами не вперше. Проте за сумлінне волевиявлення усі вони отримають заслужені два вихідних дні.