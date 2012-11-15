Об’єднана опозиція оскаржить рішення ВАСУ в Європейському суді

Рішення Вищого адміністративного суду України про відмову зобов’язати ЦВК оголосити переможцями кандидатів від опозиції по 11 та 14 округах у Вінницькій області є політичним. Про це заявив керівник юридичного департаменту Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Павло Петренко.

«Судді в обох справах повністю зачитували стенограму ЦВК, окремі думки членів ЦВК при підписанні протоколу. Суд всі ці речі дослідив. Але у рішенні суду вони навіть не дали оцінку тому, що майже половина складу ЦВК була проти», - наголосив він.

Крім того, ВАСУ раніше погодився витребувати всі копії протоколів ДВК для дослідження, повідомляє «Українська правда».

«Ухвала суду і те, що відбувалося на слуханні, – це дві різні події. Ухвалу суду писали в іншому місці, я так розумію, бо вона зовсім не кореспондується з тим, що ми обговорювали упродовж цілого дня», - додав Павло Петренко.

«Судді робили вигляд, що проводять дослідження всіх доказів, а прийняли абсолютно політичне рішення», - наголосив він.

Павло Петренко також додав, що «Батьківщина» готує відповідні позови до Європейського суду з прав людини. «Ми готуємо зараз позовні заяви до Європейського суду з прав людини. Я думаю, що тільки там можна отримати позитивний результат, бо там вже сформована практика щодо такого роду виборчих спорів по Україні».

«У нас судів немає», - додав Павло Петренко.

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд пізно ввечері 14 листопада відмовився зобов'язати Центрвиборчком визнати обраними депутатами Верховної Ради двох кандидатів від ВО «Батьківщина» - Наталію Солейко (округ №11) та Івана Мельничука (округ №14).