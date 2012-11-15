Прокуратура повернула 95 тисяч гривень
16:38, 15 листопада 2012Вінниця
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За втручання прокуратури у державний бюджет повернено 95 тис. грн.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.
Органами місцевого самоврядування та податкової служби розглянуто та задоволено 6 подань прокурора Калинівського району щодо невжиття заходів із сплати земельного податку. За результатами їх розгляду бюджет поповнився на 95 тис. грн.
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