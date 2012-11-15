Прокуратура повернула 95 тисяч гривень

За втручання прокуратури у державний бюджет повернено 95 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.

Органами місцевого самоврядування та податкової служби розглянуто та задоволено 6 подань прокурора Калинівського району щодо невжиття заходів із сплати земельного податку. За результатами їх розгляду бюджет поповнився на 95 тис. грн.