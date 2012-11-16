У підприємця забрали сільськогосподарський комлекс

На Вінниччині цілісний сільськогосподарський комплекс площею понад 24 тис кв м повернуто у державну власність.

Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Рішенням Літинського районного суду Вінницької області задоволено позов прокуратури області в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України про витребування у громадянина незаконно йому переданого цілісного сільськогосподарського комплексу державного підприємства "СП "Вінницьке" площею понад 24 тис кв. м.