У підприємця забрали сільськогосподарський комлекс
09:45, 16 листопада 2012Вінниця
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І віддали державі
На Вінниччині цілісний сільськогосподарський комплекс площею понад 24 тис кв м повернуто у державну власність.
Про це повідомили у прес-службі ГПУ.
Рішенням Літинського районного суду Вінницької області задоволено позов прокуратури області в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України про витребування у громадянина незаконно йому переданого цілісного сільськогосподарського комплексу державного підприємства "СП "Вінницьке" площею понад 24 тис кв. м.
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