Екс-кандидат від опозиції очікує проблем зі своїм бізнесом

Екс-кандидат у народні депутати від опозиції по округу №14 Іван Мельничук припускає, що незабаром у нього з'являться проблеми у бізнесі.

Про це він розповів сьогодні під час прес-конференції, присвяченій результатам розгляду позову опозиції до ЦВК у Вищому адміністративному суді.

Зокрема, він сказав наступне.

- Думаю, ми з вами не прощаємось, бо щось мені підказує, що логіка подальших подій буде наступна: зараз трошки почнуть дзьобати ринок сувенірів(який належить Мельничуку – авт). Для цього знайдуть будь-які підстави, щось видумають, аби почати дерибанити, нищити, ставити мене на місце.

На запитання журналістів, скільки ж на думку пана Мельничука вдасться „простояти” ринку, той відповів, що сподівається на його довге життя, позаяк починав його розбудовувати „з одного столика, на радість людям і собі”.

Разом з тим, Мельничук заявив, що на подальшу політичну боротьбу в лавах опозиції налаштований рішуче.

- Навіть якщо я позбудуся всього, я не позбудуся своїх переконань, і стоятиму на тому, на чому я стою.