Землевпорядник взяв хабаря 150 тисяч

13 листопада співробітники СБУ у Вінницькій області затримали директора землевпорядного підприємства у його службовому кабінеті після отримання частини хабара в розмірі 150 тис. грн.

Про це повідомив прес-центр СБ України.

Служба безпеки України викрила факт вимагання службовою особою одного з землевпорядних державних підприємств Вінниччини 200 тис. грн. хабара від приватного підприємця за виготовлення проектної документації для оформлення права власності на земельну ділянку.

Встановлено, що до посадової особи звернувся підприємець, щоб оформити у власність 20 гектарів землі, розташованих в одному з районів області. Ця процедура можлива шляхом укладення договору оренди земельної ділянки з подальшим його викупом і сплатою до державного бюджету близько 2 млн. грн. Однак землевпорядник запропонував підприємцю за хабар в 200 тис. грн. виготовити проектну документацію, на підставі якої землю можна отримати безоплатно.

За матеріалами СБУ органи прокуратури стосовно директора землевпорядного державного підприємства порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою,