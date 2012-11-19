25-річний чоловік втратив руку на роботі

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався 15 листопада з 25-річним транспортерником ТОВ «ПК» Зоря Поділля» (цукровий завод) місто Гайсин.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

За попередньою інформацією, праву руку чоловіка затягло поміж валки суміжних транспортних ліній. Працівник отримав важку травму — руку довелось ампутувати.

На підприємстві потерпілий пропрацював всього 43 дні, а загальний його робочий стаж — 3 місяці і 29 днів.