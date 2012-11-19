Вінничани отримають на 30% більше житла

За січень–вересень 2012р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято (введено) в експлуатацію 262,2 тис.м2 загальної пл¬ощі житла, що на 30,7% більше, ніж за відповідний період 2011р.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.



Переважну частку житла (77,0% загального обсягу, або 201,9 тис.м2) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, що у 1,5 рази більше, ніж у січні-вересні 2011р.

Обсяги прийнятого житла у міських поселеннях порівняно з відповідним періодом 2011р. зросли на 25,7%, у сільській місцевості – на 41,0%. Питома вага прийнятого у сільській місцевості житла збільшилась до 34,9% проти 32,3% у січні–вересні 2011р.

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла за регіонами характеризуються такими даними:

У січні–вересні 2012р. у 29 регіонах області зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла. У м. Вінниці прийнято в експлуатацію 34,4% загального обсягу житла, ще 38,6% – у містах Хмільнику, Жмеринці та Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Немирівському районах.

За рахунок коштів державного бюджету у січні–вересні 2012р. житлові будинки не вводились.



За січень–вересень 2012р. за рахунок нового будівництва житлових будинків, розширення або реконструкції існуючих житлових будівель, що призводить до збільшення квартир, прийнято в експлуатацію 2243 квартири, з них у міських поселеннях – 1442, у сільській місцевості – 801 квартира.

Середній розмір квартири, введеної за січень – вересень 2012р. становить 102,9 м2, при цьому в сільській місцевості – 108,4 м2, у міських поселеннях – 99,9 м2 загальної площі. Серед збудованих квартир переважають двокімнатні

(27,1% загальної кількості), трикімнатні (24,8%) та однокімнатні (20,8%) квартири.