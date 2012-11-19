Хлопець звалився з балкона п’ятого поверху

17 листопада у м. Жмеринка на, вул. Франка сталась надзвичайна пригода: з балкона п’ятого поверху житлового будинку звалився молодий чоловік.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, внаслідок падіння 23-річний молодик зазнав складних травм.

Медики з місцевої райлікарні, куди доправили потерпілого, діагностували йому забій органів грудної клітки та черевної порожнини, перелом ребер, закритий перелом верхньої третьої і нижньої лівої гомілки.

Обставини нещасного випадку з’ясовуються.