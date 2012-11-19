АМКУ вимагає, щоб газовики не нав’язували вінничанам послуги

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України зобов’язало ПАТ “Вінницягаз” припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визнавши рішення Відділення про зловживання монопольним становищем Товариством, таким, дія якого не зупиняється на час розгляду в судових інстанціях.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво АМКУ.

Як йдеться у повідомленні, рішенням Відділення від 27.08.2012 ПАТ “Вінницягаз” оштрафовано на 136 000 грн. за нав’язування побутовим споживачам замовлення розробки нових технічних умов на заміну побутових газових приладів без зміни схем газопостачання та нав’язування в таких випадках замовлення розробки нових проектів газопостачання, а не внесення змін в існуючу технічну документацію.

19.10.12 Товариством було подано позовну заяву до Господарського суду Вінницької області про визнання рішення Відділення недійсним. Ухвалою суду порушено провадження у справі про визнання рішення недійсним.

У зв'язку із не виконанням рішення в частині припинення порушення на час розгляду господарським судом справи призводить до того, що споживачі на території Вінницької області продовжують сплачувати значні кошти Товариству, тому Відділенням прийнято рішення про обов’язковість припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.