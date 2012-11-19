Через переохолодження вінничанин впав у кому
10:40, 19 листопада 2012Вінниця
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Перші жертви холодів
18 листопада у с Виноградне Муровано-Куриловецького району Вінницької області зареєстровано випадок переохолодження людини.
Про це повідомляє Вінниця. Інфо з посиланням на прес-службу територіального управління МНС України у Вінницькій області.
Вчора до реанімаційного відділення Шаргородської лікарні доставлено 45-річного чоловіка жителя с. Виноградне Муровано-Куриловецького району.
Медики встановили діагноз: загальне переохолодження 1 г-о ступеня, кома неясного ґенезу.
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