Через переохолодження вінничанин впав у кому

Перші жертви холодів

18 листопада у с Виноградне Муровано-Куриловецького району Вінницької області зареєстровано випадок переохолодження людини. Про це повідомляє Вінниця. Інфо з посиланням на прес-службу територіального управління МНС України у Вінницькій області. Вчора до реанімаційного відділення Шаргородської лікарні доставлено 45-річного чоловіка жителя с. Виноградне Муровано-Куриловецького району. Медики встановили діагноз: загальне переохолодження 1 г-о ступеня, кома неясного ґенезу.

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