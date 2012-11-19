Екс-голову ОВК №11 обіцяють прокатати до лісу

У міліцію Вінницької області надійшла заява від голови окружної виборчої комісії одномандатного округу №11 Ольги Стадник, яка стверджує, що увечері 15 листопада невідомі чоловіки погрожували їй розправою.

За словами Ольги Стадник, протягом всього часу, коли вона виконувала обов'язки голови окружної виборчої комісії, вона відчувала тиск. А те, що трапилося з нею 15 листопада виходить за будь-які рамки. Як розповіла Ольга, в цей день вона як завжди ввечері поверталася додому з роботи.

Коли Ольга вийшла з маршрутки неподалік від будинку, жінку оточила компанія з п'яти чоловіків. Невідомі почали грубо розмовляти з Ольгою і смикати її. Вони сказали: «Ти вже стала зіркою, що ти лізеш куди не треба... Зараз ми тебе посадимо в машину, відвеземо в ліс і подивимося там, яка ти розумна...».

Відірватися від нападників Ольга Стадник змогла завдяки тому, що поряд проходили знайомі. Як сказала Ольга, виборчу кампанію 2012 року вона запам’ятає надовго, і спогади ці будуть не найприємнішими.

