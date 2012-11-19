Щороку діагностують рак шести тисячам вінничан
Приріст онкохворих – 1.5%
На Вінниччині налічується понад 44 тисячі онкохворих людей.
Як повідомив «Місту над Бугом» головний лікар обласного онкологічного диспансеру Петро Одарченко, річний приріст ракових хворих відбувається на рівні 1,5%. Це означає, що кожного року в області вперше діагностують страшну хворобу близько 6 тисячам наших земляків.
- Нещодавно у нас було засідання обласної протиракової комісії, де ми підбивали підсумки за 9 місяців. В разі збереження тенденції по виявленню нових випадків захворюваності на 6 тисяч ми не вийдемо, - каже Петро Одарченко.
Втім, зменшення цього показника головлікаря обласного онкологічного диспансеру не тішить.
- Це означає, що ми недовиявили нових онкохворих, - каже Одарченко.