Щороку діагностують рак шести тисячам вінничан

На Вінниччині налічується понад 44 тисячі онкохворих людей.

Як повідомив «Місту над Бугом» головний лікар обласного онкологічного диспансеру Петро Одарченко, річний приріст ракових хворих відбувається на рівні 1,5%. Це означає, що кожного року в області вперше діагностують страшну хворобу близько 6 тисячам наших земляків.

- Нещодавно у нас було засідання обласної протиракової комісії, де ми підбивали підсумки за 9 місяців. В разі збереження тенденції по виявленню нових випадків захворюваності на 6 тисяч ми не вийдемо, - каже Петро Одарченко.

Втім, зменшення цього показника головлікаря обласного онкологічного диспансеру не тішить.

- Це означає, що ми недовиявили нових онкохворих, - каже Одарченко.