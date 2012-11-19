«Фольксваген» влетів у дерево

18 листопада в місті Могилів-Подільський 26-річний водій автомобіля "Фольксваген Гольф" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом.

Про це повідомляє УМВС у Вінницькій області.

Як наслідок, водій іномарки від отриманих тілесних ушкоджень помер в приймальному відділенні районної лікарні.

Всього на території Вінницької області за минулу добу стались 4 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких 2 особи загинули на місці пригоди, 3 особи отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.