«Фольксваген» влетів у дерево
12:20, 19 листопада 2012Вінниця
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Водій загинув
18 листопада в місті Могилів-Подільський 26-річний водій автомобіля "Фольксваген Гольф" не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом.
Про це повідомляє УМВС у Вінницькій області.
Як наслідок, водій іномарки від отриманих тілесних ушкоджень помер в приймальному відділенні районної лікарні.
Всього на території Вінницької області за минулу добу стались 4 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких 2 особи загинули на місці пригоди, 3 особи отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.
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