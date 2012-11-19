Згоріла улюблена заміська «точка» вінницького бомонду

18 листопада о 22:49 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру ТУ МНС надійшло повідомлення від чергового диспетчера охоронної фірми «Безпека Гарант» про пожежу в котельні приватної садиби «Березіно» в с. Зарванці Вінницького району.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Було встановлено, що пожежа швидко розповсюджується по всій площі та є загроза розповсюдження вогню на інші дерев’яні будівлі.



На місце події було направлено чергові караули 1, 2 та 3 державних пожежно-рятувальних частин м. Вінниця, а також НПЧ Вінницького професійного училища цивільного захисту. Окрім цього, до ліквідації пожежі залучався автомобіль зв’язку та освітлення державної частини спеціальної пожежної техніки №24 з обласного центру. Всього було залучено 33 чоловіки особового складу служби «101» на 7 одиницях техніки.



О 00:55 пожежа була ліквідована.

Вогонь пошкодив 600 м. кв. ондулінового покриття, внутрішнє оздоблення стін кафе та котельні на площі 400 м. кв., меблі, побутову техніку, дерев’яні конструкції будівлі на площі 150 м. кв., дерев’яні вікна.

Причина та збитки від пожежі встановлюються.