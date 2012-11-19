Головного інженера пивзаводу вбило струмом
13:20, 19 листопада 2012Вінниця
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На трансформаторній підстанції
Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 9 листопада з 41-річним головним інжером ПрАТ «Чернятинське пиво», що у селі Чернятин Жмеринського району, - повідомляє «Місто над Бугом» з посиланням на прес-службу Теруправління.
За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи в трансформаторній підстанції, був смертельно вражений електричним струмом.
Це вже шостий з початку року випадок ураження струмом, зафіксований на Вінниччині. Минулого року не було зареєстровано жодного. Говорить начальник теруправління Анатолій Коваль
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