Головного інженера пивзаводу вбило струмом

Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 9 листопада з 41-річним головним інжером ПрАТ «Чернятинське пиво», що у селі Чернятин Жмеринського району, - повідомляє «Місто над Бугом» з посиланням на прес-службу Теруправління.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи в трансформаторній підстанції, був смертельно вражений електричним струмом.

Це вже шостий з початку року випадок ураження струмом, зафіксований на Вінниччині. Минулого року не було зареєстровано жодного. Говорить начальник теруправління Анатолій Коваль