Малолітка «погорів» на краденому мотоциклі

17 листопада до Козятинського райвідділу міліції звернувся 21-річний житель села Білопілля з повідомленням про те, що 16 листопада цього ж року скоєна крадіжка його мотоцикла «Мінськ», який він залишив біля місцевого магазину.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

В ході проведення розшукових заходів працівники міліції за підозрою у скоєнні даного злочину затримали 16-річного жителя села Верболози. Мотоцикл вилучено та поміщено на штраф-майданчик.

В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину передбачені ч. 1 ст. 185 КК України. Максимальне покарання за скоєння такого злочину — позбавлення волі на строк до трьох років.