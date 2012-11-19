Малолітка «погорів» на краденому мотоциклі
14:00, 19 листопада 2012Вінниця
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Угнав «Мінськ» від крамниці
17 листопада до Козятинського райвідділу міліції звернувся 21-річний житель села Білопілля з повідомленням про те, що 16 листопада цього ж року скоєна крадіжка його мотоцикла «Мінськ», який він залишив біля місцевого магазину.
Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.
В ході проведення розшукових заходів працівники міліції за підозрою у скоєнні даного злочину затримали 16-річного жителя села Верболози. Мотоцикл вилучено та поміщено на штраф-майданчик.
В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину передбачені ч. 1 ст. 185 КК України. Максимальне покарання за скоєння такого злочину — позбавлення волі на строк до трьох років.
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