Через матір діти отруїлися парами фарби

17 листопада о 21:14 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 20 смт. Крижопіль від чергового швидкої допомоги надійшло повідомлення про отруєння парами фарби дітей 2009 та 1999 років народження, жителів с. Голубече.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Стан хлопчиків – задовільний. Як з’ясувалося, матір потерпілих дітей пофарбувала грубу та, щоб швидше висохла фарба, розпалила в ній. Діти в цей час знаходились у кімнаті.

Рятувальники вкотре нагадують батькам про їх відповідальність за життя та здоров’я власних дітей.