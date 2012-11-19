Через матір діти отруїлися парами фарби
14:40, 19 листопада 2012Вінниця
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Запалила щойно пофарбовану грубку
17 листопада о 21:14 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 20 смт. Крижопіль від чергового швидкої допомоги надійшло повідомлення про отруєння парами фарби дітей 2009 та 1999 років народження, жителів с. Голубече.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Стан хлопчиків – задовільний. Як з’ясувалося, матір потерпілих дітей пофарбувала грубу та, щоб швидше висохла фарба, розпалила в ній. Діти в цей час знаходились у кімнаті.
Рятувальники вкотре нагадують батькам про їх відповідальність за життя та здоров’я власних дітей.
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