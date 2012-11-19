Перевірка податківців «обходиться» підприємствам на 18 тис. дорожче

Для прискорення лібералізації податкової політики вінницькі податківці у 2,5 рази зменшили кількість перевірок

Про це учасників розширеного засідання громадської ради при ДПС у Вінницькій області та представників ЗМІ інформувала голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко.

За 10 місяців 2012 року підрозділами податкового контролю Вінниччини проведено 167 планових документальних перевірок юридичних осіб проти 414, проведених впродовж січня-жовтня минулого року.

За наслідками цьогорічних планових перевірок до бюджетів усіх рівнів донараховано 28,6 млн.грн.

Як зазначила Ірина Зленко, податківці регіону рухаються у руслі лібералізації податкової служби. Відтак, першочергову увагу приділяють скороченню контрольно-перевірочних заходів сумлінних платників та акцентують увагу на ризикоорієнтованих суб’єктах підприємництва.

Завдяки проведенню кропіткого доперевірочного аналізу, незважаючи на зменшення кількості запланованих перевірок, сума донарахованих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у розрахунку на одну планову перевірку зросла майже на 18 тисяч гривень.