Лихач збив 17-річного підлітка

17 листопада в місті Гайсин 25-річний водій автомобіля "ДЕО Ланос" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 17-річного пішохода.

Про це повідомляє УМВС у Вінницькій області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди підліток в тяжкому стані госпіталізований до районної лікарні.

Всього на території Вінницької області за минулу добу стались 4 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких 2 особи загинули на місці пригоди, 3 особи отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.