Лихач збив 17-річного підлітка
15:30, 19 листопада 2012Вінниця
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Юнак у важкому стані
17 листопада в місті Гайсин 25-річний водій автомобіля "ДЕО Ланос" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 17-річного пішохода.
Про це повідомляє УМВС у Вінницькій області.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди підліток в тяжкому стані госпіталізований до районної лікарні.
Всього на території Вінницької області за минулу добу стались 4 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких 2 особи загинули на місці пригоди, 3 особи отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані.
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