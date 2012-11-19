400 літрів спирту водій заховав у багажник

Співробітники взводу супроводу УДАІ Вінницької області в місті Калинівка по вулиці Островського був зупинений автомобіль «ФІАТ ДОБЛО». Під час огляду салону автомобіля інспектори виявили дві діжки, повідомляє ВПР УДАІ УМВС.

Поцікавившись, що перевозить 24-річний місцевий житель, почули у відповідь, що це олія. Проте характерний різкий запах спирту вказував на інше.

Перевірка підтвердила, у кожній з 200-літрових діжок знаходилася прозора рідина з різким запахом спирту.

Вилучені 400 літрів спирту направлені на дослідження в НДЕКЦ УМВС. Автомобіль власника затриманий на арешт – майданчику. Проводиться перевірка та встановлюється походження товару.